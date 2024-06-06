



Президент Зеленский прибыл в Нормандию

В четверг, 6 июля, президент Владимир Зеленский прибыл в Нормандию для участия в важных мероприятиях и встречах для укрепления Украины и усиления единства всех, кто уважает человеческие ценности и жизнь.



Он также присоединится к особому событию – празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии.



"Нормандия. Впереди - важные мероприятия и встречи для укрепления нашего государства и усиления единства всех, кто уважает человеческие ценности и жизни.



А также - особое событие, принять участие в котором для нас очень почетно: празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Это мероприятие и сегодняшний день напоминает о смелости и решимости, проявленных ради свободы и демократии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас", - заявил глава государства.

