



Президент Парагвая - Нетаниягу: в Иерусалиме будет открыто посольство

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу начал встречу с президентом Парагвая Сантьяго Пенья на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



В канцелярии главы израильского правительства подтвердили, что парагвайский лидер подтвердил намерение открыть посольство в Иерусалиме к концу 2023 года.



Таким образом, он укрепил свое обещание, которое дал еще в августе.



В свою очередь, Нетаниягу сказал собеседнику, что Израиль откроет свое посольство в Асунсьоне.