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Президент Парагвая - Нетаниягу: в Иерусалиме будет открыто посольство
19.09.2023 21:39 Алина Груднева

Президент Парагвая - Нетаниягу: в Иерусалиме будет открыто посольство

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу начал встречу с президентом Парагвая Сантьяго Пенья на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В канцелярии главы израильского правительства подтвердили, что парагвайский лидер подтвердил намерение открыть посольство в Иерусалиме к концу 2023 года.

Таким образом, он укрепил свое обещание, которое дал еще в августе.

В свою очередь, Нетаниягу сказал собеседнику, что Израиль откроет свое посольство в Асунсьоне.

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