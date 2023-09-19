Президент Парагвая - Нетаниягу: в Иерусалиме будет открыто посольство
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу начал встречу с президентом Парагвая Сантьяго Пенья на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В канцелярии главы израильского правительства подтвердили, что парагвайский лидер подтвердил намерение открыть посольство в Иерусалиме к концу 2023 года.
Таким образом, он укрепил свое обещание, которое дал еще в августе.
В свою очередь, Нетаниягу сказал собеседнику, что Израиль откроет свое посольство в Асунсьоне.