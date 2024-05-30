



Президент Кении отменил запрет на наркотик мугука

Президент Кении Уильям Руто отменил спорный запрет, введенный в некоторых районах страны на мугуку, разновидность популярного стимулятора, известного как кат или мираа.



Как считается, употребление свежесорванных бутонов и мягких листьев может вызвать рост психических расстройств и социальных бедствий, включая преступность.



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На прошлой неделе губернаторы трех округов прибрежного региона запретили продажу и употребление этого наркотика, что вызвало гнев в районах, где выращивается эта культура.



Президент Руто в понедельник заявил, что культура мугука легальна и ее продажа не должна быть запрещена.



Мугука, более дешевый, сильнодействующий и вызывающий привыкание сорт растения, популярен в прибрежных округах Момбаса, Килифи, Таита Тавета и Квале.



На прошлой неделе губернатор Момбасы Абдулсвамад Шариф Нассир запретил ввоз, транспортировку, продажу и употребление мугуки, ссылаясь на ее вредное воздействие, особенно на молодежь.



Губернатор Нассир заявил, что более половины людей, проходящих реабилитацию в реабилитационных центрах Момбасы, являются наркоманами, употребляющими мугуку.



Аналогичное распоряжение издали губернаторы округов Килифи и Таита-Тавета, которые поклялись пресечь продажу и употребление этого наркотика.



Это вызвало протесты в графстве Эмбу, где выращивают мугуку: фермеры и торговцы заявили о риске закрытия предприятий из-за запрета на продажу прибыльной культуры.



Президент Руто провел встречу с местными лидерами Эмбу в попытке положить конец конфликту вокруг мугуки.



"Поскольку мугука была признана национальным законодательством, любые другие законы или распоряжения, противоречащие национальному законодательству, не имеют юридической силы", - говорится в заявлении, опубликованном канцелярией президента Руто.

