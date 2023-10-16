



Президент Израиля: идет война между абсолютным добром и абсолютным злом

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил на открытии зимней сессии Кнессета, которая чуть не была сорвана из-за массированного ракетного обстрела центра страны, относительно войны против террористических организаций в Газе.



По его словам, это - часть международной борьбы за сохранение свободы.



"Все говорят о сложности, но тут нет ничего сложного. Есть абсолютное добро и абсолютное зло. Есть свет и тьма. Идет война между абсолютным добром и абсолютным злом", — сказал Герцог.



Он поблагодарил США за поддержку и военную помощь, отметив, что Израиль не одинок в этой войне. По словам президента, Еврейское Государство борется в составе семьи наций – всех тех, кто ищет справедливости, мира и свободы – против врага, который доказал, что не имеет ничего общего с человечностью и гуманизмом.



Герцог подчеркнул, что израильское общество, переживавшее в последние месяцы политический кризис, объединилось и сплотилось за несколько дней после террористической атаки, несмотря на разногласия.



"Зверства наших врагов были направлены на еврейский народ. В Израиле едва ли найдется дом, куда не докатились бы волны болезненной трагедии, которую мы пережили. Глубина нашего общего горя доказывает: мы все — единая и замечательная нация, нация, которая знает, что у нее нет другого выбора, нет другой земли и нет другой страны," - подчеркнул он.