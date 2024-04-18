



Президент Ирана пригрозил Израилю "массированным и жестким" ответом

Президент Ирана Ибрагим Раиси разразился новыми угрозами в адрес Израиля.



По данным информационного агентства AP, с соответствующим заявлением он выступил на ежегодном армейском параде.



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По словам Раиси, Иран "массированно и жестко" ответит на "малейшее посягательство" со стороны Израиля. Он подчеркнул, что атака на Израиль была "ограниченной".



"Если бы мы захотели провести более крупную атаку, от сионистского режима ничего бы не осталось", - добавил он.



Что примечательно, парад в этому году был перенесен в казармы севернее Тегерана.