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Президент Ирана пригрозил Израилю "массированным и жестким" ответом
18.04.2024 08:03 Алина Груднева

Президент Ирана пригрозил Израилю "массированным и жестким" ответом

Президент Ирана Ибрагим Раиси разразился новыми угрозами в адрес Израиля.

По данным информационного агентства AP, с соответствующим заявлением он выступил на ежегодном армейском параде.

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По словам Раиси, Иран "массированно и жестко" ответит на "малейшее посягательство" со стороны Израиля. Он подчеркнул, что атака на Израиль была "ограниченной".

"Если бы мы захотели провести более крупную атаку, от сионистского режима ничего бы не осталось", - добавил он.

Что примечательно, парад в этому году был перенесен в казармы севернее Тегерана.

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