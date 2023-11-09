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Президент Ирана: отношения с Азербайджаном лучше с каждым днем
09.11.2023 20:52 Алина Груднева

Президент Ирана: отношения с Азербайджаном лучше с каждым днем

Президент Ирана Ибрагим Раиси объявил о постоянном улучшении отношений с Азербайджаном.

Он приветствовал возвращение Карабаха под контроль азербайджанских властей.

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"Мы готовы поддержать вас в восстановлении Карабаха. Иранские компании помогут нашим дорогим друзьям из Азербайджана в восстановлении Карабаха и развитии страны в целом. Наши народы близки, а наши отношения нерушимы", - сказал Раиси президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
 
По его словам, отношения между двумя странами становятся все лучше с каждым днем, вопреки попыткам "третьей стороны" их ухудшить.

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