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Президент Грузии призвала к референдуму из-за закона об иноагентах
28.05.2024 21:07 Алина Груднева

Президент Грузии призвала к референдуму из-за закона об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили  прокомментировала решение парламента обойти ее вето на скандальный закон об "иноагентах".

Она призвала к проведению референдума.

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"Мы должны все сделать для того, чтобы подготовиться к 26 октября, которое будет нашим ответом на сегодняшний день", - отметила она.

По словам Зурабишвили, грузинам необходимо собрать подписи для подписания представления о референдуме, поскольку перед ними стоит выбор о том, куда страна хочет держать курс - в Европу или Россию.

"А я в это время буду работать над тем, чтобы наши партнеры, наши друзья – поскольку некоторые так и не поняли, кто нам друг, а кто – враг на веки вечные, – чтобы наши друзья были рядом с нами", – подчеркнула она.

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