



Президент Грузии призвала к референдуму из-за закона об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение парламента обойти ее вето на скандальный закон об "иноагентах".



Она призвала к проведению референдума.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Мы должны все сделать для того, чтобы подготовиться к 26 октября, которое будет нашим ответом на сегодняшний день", - отметила она.



По словам Зурабишвили, грузинам необходимо собрать подписи для подписания представления о референдуме, поскольку перед ними стоит выбор о том, куда страна хочет держать курс - в Европу или Россию.



"А я в это время буду работать над тем, чтобы наши партнеры, наши друзья – поскольку некоторые так и не поняли, кто нам друг, а кто – враг на веки вечные, – чтобы наши друзья были рядом с нами", – подчеркнула она.