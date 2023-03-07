



Президент Грузии отменила встречи в США и готовит срочное обращение

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила запланированные на вторник встречи в США, где она сейчас находится с визитом, и готовит срочное обращение к гражданам в связи с протестами из-за резонансных законопроектов об "иноагентах". Об этом сообщает "Первый канал" Грузии.



"Президент Грузии находится в США. Президент отменяет все запланированные на сегодня встречи в Организации Объединенных Наций и готовится к обращению к населению", – говорится в сообщении администрации грузинского президента.



Вечером 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому законодательству об "иноагентах".



Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение было начато при отсутствии большинства оппозиционных депутатов.



Посольство США назвало эти события "черным днем ​​для грузинской демократии". В Грузии вспыхнули многотысячные протесты, между участниками которых и полицией произошли столкновения .