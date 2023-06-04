



Президент Грузии хочет одеть на Саакашвили электронный браслет





Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французскому каналу France 24 заявила, что условия содержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нужно смягчить, отпустив его с электронным браслетом.



По словам политика, она обеспокоена из-за ущерба имиджу страны, который нанесла ситуация вокруг Саакашвили, удерживаемого в заключении.



"Меня это беспокоит, и я многое делаю, чтобы облегчить эту ситуацию. Но вред нанесли решения, принятые правительством", – подчеркнула президент.



По ее мнению, помилование Саакашвили не возместит этот ущерб. Необходимо обеспечить, чтобы с ним обращались хорошо – "так, как обращаются со многими другими президентами по всему миру, приговоренными к тюремному заключению".



"Есть электронные браслеты, о которых мы знаем, и другие формы, которые больше подходят стране, которая хочет присоединиться к ЕС", – добавила она.