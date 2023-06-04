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Саломе Зурабишвили
04.06.2023 20:35 Евгения Маркова

Президент Грузии хочет одеть на Саакашвили электронный браслет



Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французскому каналу France 24 заявила, что условия содержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нужно смягчить, отпустив его с электронным браслетом.

По словам политика, она обеспокоена из-за ущерба имиджу страны, который нанесла ситуация вокруг Саакашвили, удерживаемого в заключении.

"Меня это беспокоит, и я многое делаю, чтобы облегчить эту ситуацию. Но вред нанесли решения, принятые правительством", –  подчеркнула президент.

По ее мнению, помилование Саакашвили не возместит этот ущерб. Необходимо обеспечить, чтобы с ним обращались хорошо  – "так, как обращаются со многими другими президентами по всему миру, приговоренными к тюремному заключению".

"Есть электронные браслеты, о которых мы знаем, и другие формы, которые больше подходят стране, которая хочет присоединиться к ЕС", – добавила она.

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