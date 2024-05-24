



Президент Чехии попал в ДТП

Президент Чехии Петр Павел попал в ДТП во время езды на мотоцикле.



По данным Ceske Noviny, его канцелярия подтвердила, что он обратился к врачам за помощью.



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Павел останется под наблюдением медиков на несколько дней.



Авария произошла на закрытой спортивной трассе, потому полиция не расследует это происшествие.



Пресс-секретарь президента Чехии Вит Коларж заявил, что госпитализация не должна повлиять на программу Павла на предстоящие выходные.