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Президент Чехии попал в ДТП
24.05.2024 08:30 Алина Груднева

Президент Чехии попал в ДТП

Президент Чехии Петр Павел попал в ДТП во время езды на мотоцикле.

По данным Ceske Noviny, его канцелярия подтвердила, что он обратился к врачам за помощью.

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Павел останется под наблюдением медиков на несколько дней.

Авария произошла на закрытой спортивной трассе, потому полиция не расследует это происшествие.

Пресс-секретарь президента Чехии Вит Коларж заявил, что госпитализация не должна повлиять на программу Павла на предстоящие выходные.

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