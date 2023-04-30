



Премьер Испании против судебной реформы - хотя сам продвигал аналогичный закон

Премьер-министр Испании Педро Санчес подвергся критике за поддержку израильских протестующих против судебной реформы. Выяснилось, что он сам пытался провести аналогичные реформы в Конституционном суде Испании в конце прошлого года.



В субботу вечером Санчес выпустил видео, в котором выразил поддержку протестам против судебной реформы. Видео было сделано по просьбе Томера Резника, генерального секретаря Мерец, как сообщает Walla.



Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн раскритиковал испанского премьер-министра, сказав: "Ни одна иностранная структура не будет решать за народ Израиля, и я уверен, что у Санчеса нет таких намерений".

Ключевым предложением законопроекта Санчеса было изменение порядка отбора судей Конституционного суда.



В настоящее время Суд состоит из 12 судей, которые назначаются королем на девятилетний срок, при этом каждые три года происходит ротация трети состава. Восемь из этих судей должны быть выбраны Генеральными кортесами, четыре от нижней палаты и четыре от верхней. Каждая палата должна выбрать своих кандидатов большинством не менее трех пятых голосов всех членов палаты. Еще двое назначаются непосредственно правительством, а последние двое - Генеральным советом судебной власти.



Однако Суд находится в политическом тупике с 2018 года, когда истек срок действия трети мандатов. В общей сложности это четыре мандата, три консервативных и один прогрессивный, но испанское правительство не смогло назначить новых судей из-за борьбы в правительстве.



Санчес пытался продвинуть законодательство об изменении способа выбора судей в попытке выйти из тупика и получить возможность назначать новых судей, но Конституционный суд Испании заблокировал это законодательство.