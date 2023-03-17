



Премьер Ирландии неудачно пошутил о Клинтоне с Левински: пришлось извиняться

Премьер-министру Ирландии Лео Варадкару пришлось извиняться за шутку, которую он рассказал в Вашингтоне, с намеком на сексуальный скандал вокруг экс-президента Билла Клинтона, пишет Politico,



Варадкар, известный своими неожиданными шутками, которые порой оборачиваются против него, выступил в Вашингтоне перед стажерами Капитолийского холма. Он рассказывал аудитории, как сам был стажером в Вашингтоне в конце второго срока бывшего президента Билла Клинтона.



Во время рассказа глава ирландского правительства пошутил, что был стажером, "когда у некоторых родителей был повод для беспокойства" из-за того, что может произойти с их детьми-стажерами в Вашингтоне.



Этот намек вызвал смех и впоследствии - быстрые извинения Варадкара через его официального представителя.



"(Премьер-министр. - Ред.) вспоминал о своей работе в Вашингтоне стажером 23 года назад. Он сделал непродуманное, неуместное замечание, о котором сожалеет. Он просит прощения за любую обиду, которую мог кому-то нанести", - сказал представитель Варадкара.



Варадкар выступал перед стажерами после того, как пришел с другого мероприятия в Джорджтаунском университете, где сидел рядом с женой бывшего президента Хиллари Клинтон.



