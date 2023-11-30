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Прекращения огня: в Газе отчитались по числу въехавших грузовиков с гумпомощью
30.11.2023 15:47 Алина Груднева

Прекращения огня: в Газе отчитались по числу въехавших грузовиков с гумпомощью

За все время действия временного режима прекращения огня в Газу было доставлено 1132 грузовика с гуманитарной помощью.

Об этом отчитались в палестинском Красном Полумесяце.

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Таким образом, в Газу пропускали примерно по 220 грузовиков с гумпомощью в день.

Как сообщалось ранее, в ООН предупредили, что предоставляемой в Газу гумпомощи недостаточно, в связи с чем гражданское население может столкнуться с голодом.

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