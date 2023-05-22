



Председатель комитета по труду Кнессета: Ультраортодоксы финансируют светских



Глава комитета по труду Кнессета депутат Исраэль Эйхлер дал большое интервью изданию Кикар Шабат.



Среди прочего, Эйхлер говорил о бюджете и о требованиях ультраортодоксов.



Эйхлер подчеркнул, что если требования о дополнительном финансировании ешив не будут приняты, вопрос будет вынесен обсуждение совета мудрецов Агудат Исраэль, которые примут решение проголосовать за государственный бюджет или же подтолкнуть к падению правительства.



Председатель комитета по труду заявляет: "Только на этой неделе Нетаниягу сидел с министром Порушом и министром Голдкнопфом, они сидели с ним ночью, и он сказал, что это будет "это мое личное обещание", вот что он сказал, и глава финансового комитета Гафни также сказал мне это".



"Нет никакого нового требования, это было основное требование, это было обещание, оно подписано", - подчеркивает Эйхлер.



Эйхлер также заявляет: "Мы финансируем тех, кто учится в университете, конечно, из моих налогов. Их финансируют даже ультраортодоксы, которые не работают. Большинство налогов государства - это косвенные налоги, с того, что я покупаю. Ультраортодоксы финансируют светских".