



Правительство утвердит миллионный бюджет на тоннели Стены Плача

Сегодня (в воскресенье) на специальном собрании, посвященном Дню Иерусалима, правительство утвердит бюджет в миллионы шекелей на разработку и строительство площади Стены Плача и туннелей.



Согласно решению, около 17 миллионов шекелей пойдут на сохранение археологических находок, а также на модернизацию инфраструктуры и социальных услуг на площади.



Kan News сообщает, что с политической точки зрения строительство в районе тоннелей считается очень деликатным вопросом.

