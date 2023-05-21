Новости » Политика
21.05.2023 13:27 Ирина Демьянова

Правительство утвердит миллионный бюджет на тоннели Стены Плача

Сегодня (в воскресенье) на специальном собрании, посвященном Дню Иерусалима, правительство утвердит бюджет в миллионы шекелей на разработку и строительство площади Стены Плача и туннелей.

Согласно решению, около 17 миллионов шекелей пойдут на сохранение археологических находок, а также на модернизацию инфраструктуры и социальных услуг на площади.

Kan News сообщает, что с политической точки зрения строительство в районе тоннелей считается очень деликатным вопросом.
 

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