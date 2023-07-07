Правительство Ирака прокомментировало похищение израильтянки
В правительстве Ирака прокомментировали похищение израильской исследовательницы Елизаветы Цурковой.
Об этом сообщает Reuters.
По словам представителя иракского правительства Бассема аль-Авади, ведется официальное и углубленное расследование.
"Никаких заявлений по этому поводу не будет, пока правительство не завершит расследование", - подчеркнул он.
Напомним, что Цуркову похитила радикальная шиитская группировка, поддерживаемая Ираном. Израильтянку неоднократно предупреждали об опасности поездок в страну.