



Правительство Ирака прокомментировало похищение израильтянки

В правительстве Ирака прокомментировали похищение израильской исследовательницы Елизаветы Цурковой.



Об этом сообщает Reuters.



По словам представителя иракского правительства Бассема аль-Авади, ведется официальное и углубленное расследование.



"Никаких заявлений по этому поводу не будет, пока правительство не завершит расследование", - подчеркнул он.



Напомним, что Цуркову похитила радикальная шиитская группировка, поддерживаемая Ираном. Израильтянку неоднократно предупреждали об опасности поездок в страну.





