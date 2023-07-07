Новости » Политика
Правительство Ирака прокомментировало похищение израильтянки
07.07.2023 12:26 Алина Груднева

Правительство Ирака прокомментировало похищение израильтянки

В правительстве Ирака прокомментировали похищение израильской исследовательницы Елизаветы Цурковой.

Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя иракского правительства Бассема аль-Авади, ведется официальное и углубленное расследование.

"Никаких заявлений по этому поводу не будет, пока правительство не завершит расследование", - подчеркнул он.

Напомним, что Цуркову похитила радикальная шиитская группировка, поддерживаемая Ираном. Израильтянку неоднократно предупреждали об опасности поездок в страну.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru