



Похищенную в Ираке израильтянку неоднократно предупреждали об опасности

Сообщается, что израильско-российскую исследовательницу Елизавету Цуркову, похищенную в Ираке радикальной шиитской группировкой, поддерживаемой Ираном, несколько раз предупреждали об опасности ее поездок в страну.



12 канал сообщил, что Елизавета Цуркова, 36-летняя аналитик Ближнего Востока, которая прибыла в Ирак в конце прошлого года и исчезла в марте, получила несколько личных предупреждений о поездке в Ирак после неоднократного пребывания в стране.



Представитель израильского правительства подтвердил в среду, 5 июля, что Цуркова совершала предыдущие поездки в Ирак, который Израиль считает вражеской страной. The New York Times процитировала иракских официальных лиц, заявивших, что она совершила более 10 визитов.



Согласно израильскому законодательству, въезд израильских граждан во вражеские страны является незаконным, даже по заграничному паспорту.

Кандидат наук в Принстонском университете Цуркова находилась с визитом в Ираке для исследовательской работы о поддерживаемых Ираном группировках в стране, в частности о движении иракского шиитского лидера Муктады Садра. Ранее она проводила полевые исследования в Сирии, Ираке, Иордании, Турции и других странах региона, согласно ее веб-сайту.



12-й канал сообщил, что бывший премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими, также бывший глава иракской разведки, отправляли сообщения в Вашингтон и Москву с предупреждениями о том, что русское и израильское гражданство Цурковой и ее работа “подвергает ее опасности”.

Сообщается, что это предупреждение было передано ей лично официальными лицами в Израиле, в том числе накануне ее недавнего визита.



Западный дипломат, находящийся в Ираке, сообщил, что Цуркова прибыла в Багдад “в начале декабря 2022 года”.



Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу в среду, 5 июля, обнародовала новость о ее похищении и обвинила в этом “Катаиб Хизббаллу”, влиятельную фракцию иракских “Хашед аш-Шааби” (Силы народной мобилизации), состоящую из поддерживаемых Ираном военизированных формирований.

Офис Нетаниягу предупредил Ирак, что возлагает на страну “ответственность за ее судьбу и безопасность”.



Согласно источнику в иракской разведке, Цуркову похитили в Багдаде “в начале Рамадана”, который в этом году начался 23 марта, в районе, часто посещаемом жителями Запада, “полном кафе, магазинов одежды и рынков”.



По данным общественного телеканала "КАН-11", иракский чиновник, который был на связи с Цурковой, сообщил, что она была похищена в своей квартире в центральном багдадском районе Каррада, и что ее соседка по комнате, иракская исследовательница, также была похищена. Соседка была освобождена через две недели после похищения и вскоре после этого покинула Ирак.



Через несколько дней после исчезновения Цурковой местный иракский веб-сайт сообщил, что иракские власти задержали гражданина Ирана, причастного к ее похищению.



Согласно данным “Кан”, иракский источник утверждает, что он и другие связались с разведкой Ирака около двух месяцев назад по поводу Цурковой.

“Нам сказали, что с ней все в порядке, и что она больше не в Ираке, а вернулась в Соединенные Штаты. Они солгали нам”, – говорит источник, который, по данным “Кан”, является близким соратником Аль-Кадхими, бывшего премьер-министра Ирака, занимавшего пост с 2020 по 2022 год и считавшегося союзником США.



По словам чиновника, говорившего с “Кан”, Цуркова первоначально находилась под стражей иракской разведки, а затем была переведена в “Катаиб Хизббаллу”. К похищению, по словам чиновника, причастны иранцы.



“Катаиб Хизббалла”, организация, отличная от ливанской “Хизбаллы”, в четверг, 6 июля выступила с двусмысленным заявлением о непричастности к исчезновению Цурковой, и заявила, что делает все возможное, чтобы раскрыть судьбу “сионистского заложника или заложников” в стране.

После исчезновения Цурковой официальных комментариев со стороны Ирака не поступало.



В офисе Нетаниягу заявили, что Цуркова въехала в Ирак “по ее российскому паспорту по собственной инициативе в связи с работой над докторской диссертацией и академическими исследованиями от имени Принстонского университета в США”.



На брифинге с израильскими журналистами в среду правительственный чиновник сообщил, что Цуркова жива и здорова, и что израильское правительство поддерживает связь с ее семьей.



Чиновник заявил, что Цуркову похитили из-за ее национальности, и опроверг слухи в арабских СМИ о том, что она действовала от имени израильской разведки.