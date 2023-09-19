



Пожар на пиратской свалке: предупреждения населенным пунктам на севере

Министерство охраны окружающей среды и министерство здравоохранения рекомендуют не проводить время на улице в следующих населенных пунктах: Шфарам, Алон ха-Галиль, Бир эль-Максур, Мицпе-Ади и Шимшит.



После сильного пожара, возникшего на пиратской свалке в Шфарам, начиная с прошлой пятницы, на "горячую линию" министерства охраны окружающей среды стали поступать запросы об опасности запаха и сообщения о следующих симптомах: жжение в бедных местах, слезотечение, затрудненное дыхание, кашель и приступы астмы.



Министерство охраны окружающей среды провело мониторинг для изучения качества воздуха в этом районе. Согласно данным, измеренным аварийными подразделениями министерства, развернутыми на местах, в этих населенных пунктах не было обнаружено очень высоких концентраций вредных частиц, но в то же время заметны резкие запахи горящих отходов.



В связи с этим министерство здравоохранения рекомендует пациентам с заболеваниями сердца, легких, пожилым людям, детям и беременным женщинам избегать пребывания на открытом воздухе без необходимости. Остальному населению рекомендуется снизить физическую активность на улице, закрыть окна и включить кондиционер.