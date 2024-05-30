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Появились новые подробности о ранениях Фицо
30.05.2024 12:22 Алина Груднева

Появились новые подробности о ранениях Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время покушения получил четыре огнестрельных ранения.

Новыми подробностями о его травмах поделился министр обороны страны Роберт Калиняк.

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По его словам, у Фицо повреждены брюшная полость, пищеварительный тракт и часть опорно-двигательного аппарата. Словацкий премьер уже может самостоятельно принимать пищу, а рука и нога начали восстанавливаться.

Хирурги в больнице в Банско-Быстрице отметили, что травма тонкой кишки может привести к сепсису.

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