Появились новые подробности о ранениях Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время покушения получил четыре огнестрельных ранения.
Новыми подробностями о его травмах поделился министр обороны страны Роберт Калиняк.
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По его словам, у Фицо повреждены брюшная полость, пищеварительный тракт и часть опорно-двигательного аппарата. Словацкий премьер уже может самостоятельно принимать пищу, а рука и нога начали восстанавливаться.
Хирурги в больнице в Банско-Быстрице отметили, что травма тонкой кишки может привести к сепсису.