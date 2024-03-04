



Потанцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии размечталась о ПМЖ в России

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, когда-то станцевавшая с президентом РФ Владимиром Путиным, захотела перебраться в Россию на постоянной основе.



По данным росСМИ, она объявила, что уже присмотрела себе место на востоке России, где хочет построить дом.



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В прошлом году Кнайсль сбежала из Австралии, пожаловавшись на "смертельные угрозы". Какое-то время она жила в Рязанской области и даже хвасталась, что вид из окна, когда по улице бегают курицы и козы - "это ее мир".



После отставки с поста главы МИД она стала членом совета директоров "Роснефти".