Новости » Политика
Потанцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии размечталась о ПМЖ в России
04.03.2024 05:38 Алина Груднева

Потанцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии размечталась о ПМЖ в России

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, когда-то станцевавшая с президентом РФ Владимиром Путиным, захотела перебраться в Россию на постоянной основе.

По данным росСМИ, она объявила, что уже присмотрела себе место на востоке России, где хочет построить дом. 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В прошлом году Кнайсль сбежала из Австралии, пожаловавшись на "смертельные угрозы". Какое-то время она жила в Рязанской области и даже хвасталась, что вид из окна, когда по улице бегают курицы и козы - "это ее мир".

После отставки с поста главы МИД она стала членом совета директоров "Роснефти".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы