



Посольства Израиля готовятся к возможной выдаче ордеров судом в Гааге

Министерство иностранных дел Израиля проинструктировало свои посольства по всему миру быть готовыми к возможным последствиям, если Международный уголовный суд (МУС) выдаст ордера на арест израильских чиновников за "военные преступления и нарушения прав человека в отношении палестинцев в Газе".



В заявлении, опубликованном в воскресенье вечером, министерство рассмотрело "слухи" вокруг возможности выдачи МУС ордеров на арест "высокопоставленных израильских политических и военных деятелей".



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На фоне этих слухов министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, как сообщается, приказал всем израильским посольствам немедленно подготовиться к всплеску антисемитских и антиизраильских событий.



Кац также поручил привлечь еврейские организации за рубежом к подготовке к этим мероприятиям, включая координацию мер безопасности вокруг еврейских учреждений с местными властями.



Он сказал, что Израиль "ожидает, что суд воздержится" от выдачи ордеров на арест.

