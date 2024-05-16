



Слушания в Гааге: ЮАР потребовала вывода ЦАХАЛа из Газы

Первый день слушаний в Международном суде в Гааге по иску против Израиля подошел к концу.



Южная Африка потребовала приказать Израилю вывести войска из Газы.



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Представители ЮАР сказали в суде, мол, Израиль намеревается "совершить геноцид" против палестинцев.



"Единственный способ предотвратить геноцид – это постановление суда, предписывающее Израилю прекратить свою военную кампанию", - сказано в заявлении.



Представитель Южной Африки Тембека Нгкукаитоби процитировал слова министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича: "Полумер не бывает. Рафиах, Дейр-эль-Балах, Нусейрат – полное уничтожение". Таким образом он аргументировал заявление, будто Израиль "намерен совершить геноцид".



Адвокат Блинн Ни Гралай призвала Международный суд вмешаться из-за "серьезности ситуации".



"Южная Африка не может не повторить, каковыми являются полномочия этого суда и к чему призывали его составители Конвенции о геноциде. Суд должен выслушать этот отчаянный крик о помощи из Газы и приказать Израилю прекратить огонь", — сказала она.



Израиль ответит Южной Африке на слушаниях, которые состоятся завтра, 17 мая.