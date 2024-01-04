



Посол Украины в США: Путин готов только убивать

Президент России Владимир Путин не готов к мирным переговорам, поскольку намерен только убивать.



Такое заявление в интервью MSNBC сделала посол Украины в США Оксана Макарова.



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"К сожалению, слова и действия Владимира Путина являются лучшим ответом на надежду некоторых людей, что он готов разговаривать. Он готов убивать. Он убивает много людей ежедневно", - сказала она.



По словам дипломата, украинцы больше, чем кто-либо, хотят мира, однако им известно, что этого можно достичь исключительно силой.



"Украина воюет не только за свои территории, но и за безопасность и демократию в Европе. Экзистенциально важна сейчас, но мы вместе можем превратить эти отчаянные времена во времена надежды. Мы очень надеемся, что Конгресс скоро вернется и сможет поддержать Украину", - резюмировала она.