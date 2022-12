Посол Израиля: "Заявления Уэста подвергают опасности евреев"

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал комментарии Канье Уэста, который признался в симпатиях к Гитлеру.



"Весь свет должен быть выключен для этого презренного антисемита. Прискорбные комментарии Канье Уэста сегодня подвергают опасности евреев во всем мире. Настало время, чтобы занавес опустился над этим расистом. Никакой сцены для Ye. Никакого микрофона для Ye. Никаких аплодисментов для Ye", - написал дипломат.





All of the lights must be turned off on this despicable antisemite. @kanyewest’s deplorable comments today endanger Jews around the world.

It is past time for the curtain to drop on this racist.



No stage for Ye. No microphone for Ye. No applause for Ye. https://t.co/7alrSM7opM