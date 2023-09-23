



Посол Эрдан: Иранцы по всему миру были тронуты моим поступком

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан объяснил в интервью MSNBC в пятницу, 22 сентября, почему он решил опротестовать выступление президента Ирана Ибрагима Раиси на Генеральной Ассамблее ООН.



Эрдан был удален из зала во время выступления Раиси, когда он продемонстрировал фотографию Махсы Амини, которая год назад была жестоко убита иранским режимом.



“На прошлой неделе мы отметили год со дня жестокого убийства Махсы Амини, и ее убийство вызвало волну крупных протестов по всему Ирану, где многие протестующие были казнены, и здесь, в зале ООН, ООН, которая была основана для предотвращения зверства и чтобы дать право голоса стольким людям во всем мире, этому массовому убийце была постелена “красная дорожка”, а все послы, или многие из них, не покинули зал”, – сказал Эрдан.



“Я чувствовал, что мне нужно что-то сделать, чтобы привлечь внимание международного сообщества к зверствам, которые этот безжалостный режим творит каждый день в Иране, поэтому я мирно, молча поднял фотографию Махсы Амини, и вдруг меня вытащили Генеральной Ассамблеи по безопасности ООН. Признаюсь, я был шокирован”, – добавил посол.



После инцидента, по словам Эрдана, он “получил тысячи и тысячи электронных писем и текстовых сообщений от иранцев со всего мира, которые рассказывают, насколько они были тронуты и воодушевлены этим поступком”.