



Последнее обращение Навального к россиянам на случай его смерти

В сети показали обращение российского оппозиционера Алексея Навального к россиян на случай его смерти.



Он призвал граждан РФ ни в коем случае не сдаваться.



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"Если это произошло, значит мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Но эту силу нужно использовать. Не сдаваться, помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот плохих чуваков. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей, потому бездействовать не надо", - призвал Навальный.

