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Польша закроет приграничную зону с Беларусью
30.05.2024 08:16 Алина Груднева

Польша закроет приграничную зону с Беларусью

В Польше решили временно запретить доступ к приграничной зоне с Беларусью из-за напряженности на границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на постановление министерства внутренних дел страны и администрации.

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Запрет будет введен с 4 июня на 90 дней. Он будет распространяться на районы Подляского воеводства.

"Белорусские государственные службы активно участвуют в нападениях на солдат, полицейских и пограничников, которые выполняют свои задачи по охране государственной границы", – сказано в постановлении.

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