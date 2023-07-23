



Польша возмущена словами Путина о том, что часть ее земли – “подарок Сталина”

Министерство иностранных дел Польши вызывла посла РФ в Варшаве Сергея Андреева из-за слов президента РФ Владимира Путина о том, что Польша получила часть земель “благодаря позиции Сталина”. Об этом сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.



“Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в министерство иностранных дел”, – заявил польский премьер-министр в Twitter.



Владимир Путин, выступая 21 июля на оперативном совещании с Советом безопасности РФ, заявил, что “именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии”. Президент РФ назвал западные территории Польши “подарком Сталина полякам”.