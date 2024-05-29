



​​​​​​​Польша разрешила Украине применять ее оружие против России

Польские власти не ограничивают применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на территории России. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в эфире Radio Zet.



Отвечая на вопрос, обсуждались ли какие-либо ограничения в применении украинскими военными польского оружия, например, в нанесении ударов по территории РФ, чиновник сказал: "Польское оружие, которое мы предоставляем Украине, не имеет таких ограничений".



По его словам, украинцы могут воевать так, как они хотят.



"Украина подверглась жестокому нападению со стороны России, поэтому она имеет право защищаться. В свою очередь мы являемся страной, которая решила ей в этом помогать. Я считаю, что остальные западные союзники так же должны снять подобные ограничения", – высказался Томчик.



Таким образом, по состоянию на 29 мая представители 10 стран-союзниц выступили за то, чтобы разрешить Украине использовать их оружие для нанесения ударов по территории России: