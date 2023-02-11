Новости » Политика
Польша предлагает Грузии забрать Саакашвили
11.02.2023 08:12 Алина Груднева

Польша предлагает Грузии забрать Саакашвили

Польша готова взять на лечение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, состояние которого в последнее время резко ухудшилось.

Такое заявление сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Польша инициировала предложения грузинскому правительству, чтобы Михеил Саакашвили мог лечиться у нас", - сказал Моравецкий.

По его словам, в Польше опасаются, что в Грузии Саакашвили может столкнуться с худшим к себе отношением.

"Если Грузия хочет рассчитывать на положительный ответ на свои европейские стремления, она также должна серьезно отнестись к этому обращению, уже формулируемому дипломатической службой Рады", — добавил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы