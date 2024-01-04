



Польша не исключает: РФ пошла на провокацию с ракетой

Российская Федерация могла совершить провокацию с ракетой, которая нарушила воздушное пространство Польши во время массового обстрела Украины 29 декабря.



Такое заявление сделал глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Север, сообщает Reuters.



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"Я не могу этого исключить. (Наши – ред.) союзники тоже не исключают этого", – сказал он, отвечая на вопрос, был ли инцидент с ракетой провокацией или несчастным случаем.



По мнению Севера, трудно предположить, что 40-километровый прорыв от границы был случайным, тип траектории очень существенно нарушает воздушное пространство Польши.



Чиновник также предположил, что смена правительства в Польше тоже могла быть одной из причин провокации. По его словам, вероятно, Кремль хотел проверить, какой будет реакция польских властей.



Как сообщал Mignews, во время массированного обстрела РФ территории Украины 29 декабря воздушное пространство Польши нарушил неизвестный объект. Позже выяснилось, что это была российская ракета.

