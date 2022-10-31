



Польша и США пришли к соглашению об использовании технологий Westinghouse

Польша и США пришли к соглашению об использовании технологий Westinghouse



Польский ядерно-энергетический проект будет использовать надежную и безопасную технологию американской компании Westinghouse, сообщил премьер-министр Польши.



"Крепкий альянс Польши и США гарантирует успех наших совместных инициатив. После переговоров с вице-президентом США Камалой Гаррис и министром энергетики США Дженнифер Гренхольм мы подтверждаем, что наш ядерно-энергетический проект будет использовать надежную и безопасную технологию Westinghouse", – написал в Twitter глава польского правительства.



Он поблагодарил посольство США в Польше за поддержку и проанонсировал принятие соответствующего постановления Совета министров уже в среду, 2 ноября 2022 года.