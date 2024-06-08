



Пока "союзники высаживались в Нормандии", в Москве угрожали французам

На остановке транспорта около посольства Франции в Москве повесили плакат с призывом к французским военным сдаваться в плен.



“Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их участь известна”, — написано на плакате. На фото изображен французский генерал Эдгара Пюо, командир дивизии СС “Шарлемань”, убитый в 1945 году. Также там написано: “Эти французы уже воевали против России на стороне нацистов”.



В России засуетились после того, как Макрон заявил о том, что он не исключает отправки французского контингента в Украину. Ну, а в Украине в конце прошлого месяца главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Франция направит в Украину своих инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Официально об этом еще не было объявлено.





