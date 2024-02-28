



Похороны Навального: соратники и вдова политика сообщили о препятствиях

Мэрия Москвы продолжает препятствовать с проведением прощания и похорон российского оппозиционера Алексея Навального, внезапно умершего в тюрьме.



Прощание запланировано на 1 марта в Москве.



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Ожидается, что пройдет отпевание в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, после чего состоится погребение на Борисовском кладбище.



По данным ВВС, вдова Навального Юлия сообщила, что не знает, пройдут ли похороны ее мужа мирно.



"Мэрия пытается заставить перенести прощание с Борисовского на Хованское кладбище. А другими руками власть говорит: "Проведите тихие семейные похороны", - сообщил соратник Навального Иван Жданов.



Также были проблемы с выбором зала для прощания с политиком.



"Поскольку у нас уже есть церковь "Утоли моя печали" в Марьино, которая пока не отменилась, мы зовем людей туда. Там будет открытое отпевание. Все, кто захочет проститься, попрощаются", - добавил Жданов, отметив, что если будут препятствования и в этом вопросе, то прощание могут провести на кладбище или в другой церкви.