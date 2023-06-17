



Подтверждений перемещения ядерного оружия РФ в Беларусь нет

Никакой подтверждающей информации о начале реального перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь по состоянию на 16 июня нет.



Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".



"По состоянию на 23:20 16.06.23 "Беларускі Гаюн" не располагает никакой подтверждающей информации о начале реального перемещения ТЯО в Беларусь", - сообщила группа.



Отмечается, что в своем заявлении о размещении ядерного оружия в Беларуси Путин не уточнил тип боеприпасов.



Ранее же анонсировалась передача боеприпасов для применения штурмовиками Су-25 и ракетных комплексов "Искандер". Вероятным же способом доставки называли железнодорожный транспорт.



"Повторим, на текущий момент нашей мониторинговой группой не зафиксировано перемещение/прибытие ТЯТ из РФ в Беларусь", - отметили в мониторинговой группе.



Ранее, российский президент Владимир Путин в пятницу 16 июня сообщил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательно перемещение завершится до конца года.



