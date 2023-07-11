



Под угрозой все эмигранты: Уехавших белорусов теперь могут лишать гражданства

Во вторник, 11 июля, в Беларуси вступили в силу изменения в законе “О гражданстве”. Одно из главных нововведений – власти получат возможность лишать уехавших из страны людей гражданства за “экстремистскую деятельность” и “причинение тяжкого вреда интересам Беларуси”. Эта норма может коснуться гораздо большего количества людей, чем может показаться на первый взгляд.



Согласно поправкам в законе, насильно могут лишить гражданства две категории белорусов:

тех, кто поступил на воинскую или полицейскую службу, в органы безопасности, юстиции или другие государственные службы иностранного государства;

находящихся за границей граждан, в отношении которых есть вступивший в действие приговор белоруского суда, подтверждающий их участие “в экстремистской деятельности или причинение ими тяжкого вреда интересам Республики Беларусь”.

Фактически власти Беларуси могут лишить гражданства любого уехавшего белоруса, на которого на родине заведут уголовное дело КГБ, СК или Генеральная прокуратура.



Таким образом, лишение гражданства может угрожать всем белорусам, уехавшим за рубеж, против которых на родине будут возбуждены уголовные дела.

В поправках к закону указан большой перечень статей, приговоры по которым делают возможной процедуру лишения гражданства.