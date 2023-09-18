



По сценарию Евромайдана: Власти Грузии заявили о готовящемся “госперевороте”

Служба государственной безопасности Грузии заявила, что соратники бывшего президента Михаила Саакашвили “планируют произвести в стране госпереворот по сценарию Евромайдана”. Об этом говорится в сообщении ведомства.



По версии спецслужбы, план намечен на октябрь–декабрь, когда Еврокомиссия примет решение о получении Тбилиси статуса кандидата в ЕС. По их словам, поводом для переворота станет отрицательное решение ЕК.



Предполагаемыми заговорщиками СГБ называет бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили; его бывшего заместителя, а ныне заместителя военной контрразведки Украины Георгия Лорткипанидзе; бывшего охранника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина, а также командира действующего в Украине “Грузинского легиона” Мамуку Мамулашвили.



“Следует подчеркнуть, что реализация данного плана планируется при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Согласно подтвержденной и проверенной информации, план Лорткипанидзе был разработан при помощи большой группы грузинских добровольцев, воюющих в Украине, и частью грузинской молодежи под влиянием заинтересованных сторон, чье обучение и подготовка ведется вблизи польско-украинской государственной границы”, – говорится в сообщении.



Лидер оппозиционного движения “Стратегия Агмашенебели” Георгий Вашадзе назвал заявление “абсурдным”.



“Это происходит из-за того, что Служба государственной безопасности в настоящее время сотрудничает с Россией. Они снова и снова борются с национальными интересами Грузии, борются с грузинским народом. Сказки рассказываются для того, чтобы подчинить Грузию России”, – рассказал Вашадзе.



Командир “Грузинского легиона” Мамука Мамулашвили считает, что за заявлением СГБ стоит Москва.



“Это прямая директива из России, и она связана с нашей работой. В первую очередь с "Грузинским легионом", который является самым крупным подразделением в Украине, и это очень тревожный фактор [для РФ]. Тревожный, потому что много россиян гибнет от рук бойцов "Грузинского легиона", – заявил Мамулашвили.