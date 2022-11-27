



Племянница Хаменеи призвала мир разорвать связи с Ираном

Племянница верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, известная правозащитница Фариде Морадхани, призвала иностранные правительства разорвать все связи с Тегераном в связи с жестоким подавлением протестов в стране.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый и детоубийственный режим. Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов и не знает никаких правил, кроме силы и сохранения власти", - сказала Морадхани на видео, которое распространилось в сети.



Напомним, что в Иран вспыхнули масштабные протесты после задержания и смерти молодой девушки Махсы Амини.