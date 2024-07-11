



Переполненные тюрьмы – первый вызов для нового премьера Британии

Масштаб проблемы, стоящей перед новым правительством премьер-министра Кейра Стармера, наглядно демонстрируют британские тюрьмы, которые уже через несколько недель будут переполнены, и не смогут принять новых заключенных, что поставит правительство перед неприемлемым и дорогостоящим выбором.



По данным базы данных World Prison Brief, в Британии самый высокий в Западной Европе уровень лишения свободы, и она столкнулась с кризисом после того, как новая программа строительства не поспела за ужесточением законов о наказаниях, которые привели к росту числа заключенных.



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Во многих тюрьмах в камерах, рассчитанных на одного заключенного, уже содержатся двое. Чрезвычайные меры, принятые предыдущим правительством консерваторов, приводят к тому, что некоторые правонарушители освобождаются досрочно, а судебные дела откладываются, чтобы избежать новых поступлений.



Глава организации, представляющей интересы руководителей тюрем, предупредил, что если не будет найдено решение, то вскоре правонарушителей придется содержать в полицейских камерах, что затруднит работу полицейских и нарушит работу всей судебной системы.



Лидер лейбористов Стармер назвал состояние британских тюрем "монументальным провалом" последнего правительства, но, как и в случае с другими проблемами - от сточных вод в реках до забастовок в Национальной службе здравоохранения, - эта позиция может сохраняться лишь до поры до времени.

