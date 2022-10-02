



Переговоры о морской границе: Насралла получил все, что хотел

Бывший начальник военной разведки Израиля (АМАН) Амос Ядлин прокомментировал выступление генерального секретаря "Хизбаллы" в связи с передачей проекта соглашения о демаркации морских границ с Ливаном от американского посредника: "Израиль отказался от большего, чем ливанцы"



Амос Ядлин, выступая на радио 103FM, сообщил: "Параметры соглашения не были опубликованы ни в Израиле, ни в Ливане. Предположение, которое может быть близко к истине, заключается в том, что Насралла получил все, что хотел, и поэтому чувствует себя удовлетворенным. Однако я не уверен, что это так. Я надеюсь, что израильское правительство расскажет общественности, каковы условия соглашения. Я думаю, что можно достичь соглашения, от которого выиграют обе сторон. Я не удивлюсь, если соглашение будет заключено не между Израилем и Ливаном".



"Речь Насраллы прозвучала для меня как речь человека, который знает о соглашении и представляет его общественности Ливана как свое достижение. Здесь есть очень сложные вещи, которые мы пока не видим. Я думаю, что обеим сторонам важно достичь соглашения - Ливану, как воздух, необходимо добывать газ, потому что страна рушится экономически, и это почти единственный шанс, а Израилю нужен мир и работа. Здесь есть беспроигрышная ситуация, именно так я ее вижу", - добавил он.



По словам Ядлина, "соглашение с Ливаном - это тоже политический прогресс. Я не удивлюсь, если в итоге это будет не соглашение между Израилем и Ливаном, а скорее косвенное соглашение каждой из сторон с американцами. Здесь есть очень сложные вещи, которые мы пока не видим, чтобы представить, хорошо ли вообще это соглашение или не очень. Однако, в принципе Израиль отказался от большего, чем ливанцы, и, тем не менее, это возможно это - соглашение, от которого выиграют все."



"Я думаю, что израильская общественность не только не знает деталей соглашения, но и они ей не так уж интересны. Когда Лапид или Ганц объяснят, что у Израиля, в отличие от Европы, есть энергетическая безопасность - общественность предпочтет это ситуации, когда на севере идет война против "Хизбаллы".