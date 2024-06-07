



Переговоры начались: Байден объявил о новом пакете оружия для Украины

В пятницу, 7 июня, президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом во Франции, начал переговоры с американским коллегой Джо Байденом.



В переговорах принимают участие министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллой Остин и государственный секретарь Энтони Блинкен.



Байден в ходе встречи объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 миллионов долларов.



Также СМИ передают, что во время встречи Байден извинился за многомесячную задержку с одобрением оружия для Украины. В частности он добавил, что Штаты "все еще в деле".



Новая помощь от США, по информации СМИ, будет включать в себя:

боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;

минометные системы и артиллерийские снаряды;

ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;

зенитные ракеты Stinger;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

155-мм гаубицы;

бронетехнику;

патрульные катера;

взрывчатку и дополнительные запчасти.

К слову, перед этим издание Associated Press писало, что вооружение из нового пакета украинская армия сможет в частности применить для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков. Также для того, чтобы оружие быстро попало на поле боя в Украине, его передадут из имеющихся запасов США.Отметим, что эти переговоры двух лидеров стали первыми после того, как Зеленский побывал в Вашингтоне в декабре 2023 года. Впрочем, также известно, что у Зеленского и Байдена будет еще одна встреча, а именно на саммите G7, который состоится в Италии уже 13-15 июня.