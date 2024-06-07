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Переговоры начались: Байден объявил о новом пакете оружия для Украины
07.06.2024 14:37 Раиса Вовк

Переговоры начались: Байден объявил о новом пакете оружия для Украины

В пятницу, 7 июня, президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом во Франции, начал переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

В переговорах принимают участие министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллой Остин и государственный секретарь Энтони Блинкен.

Байден в ходе встречи объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 миллионов долларов.

Также СМИ передают, что во время встречи Байден извинился за многомесячную задержку с одобрением оружия для Украины. В частности он добавил, что Штаты "все еще в деле". 

Новая помощь от США, по информации СМИ, будет включать в себя:

  • боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;
  • минометные системы и артиллерийские снаряды;
  • ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • 155-мм гаубицы;
  • бронетехнику;
  • патрульные катера;
  • взрывчатку и дополнительные запчасти.
К слову, перед этим издание Associated Press писало, что вооружение из нового пакета украинская армия сможет в частности применить для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков. Также для того, чтобы оружие быстро попало на поле боя в Украине, его передадут из имеющихся запасов США.

Отметим, что эти переговоры двух лидеров стали первыми после того, как Зеленский побывал в Вашингтоне в декабре 2023 года. Впрочем, также известно, что у Зеленского и Байдена будет еще одна встреча, а именно на саммите G7, который состоится в Италии уже 13-15 июня.

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