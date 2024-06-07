Переговоры начались: Байден объявил о новом пакете оружия для Украины
В пятницу, 7 июня, президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом во Франции, начал переговоры с американским коллегой Джо Байденом.
В переговорах принимают участие министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллой Остин и государственный секретарь Энтони Блинкен.
Байден в ходе встречи объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 миллионов долларов.
Также СМИ передают, что во время встречи Байден извинился за многомесячную задержку с одобрением оружия для Украины. В частности он добавил, что Штаты "все еще в деле".
Новая помощь от США, по информации СМИ, будет включать в себя:
- боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;
- минометные системы и артиллерийские снаряды;
- ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
- зенитные ракеты Stinger;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- 155-мм гаубицы;
- бронетехнику;
- патрульные катера;
- взрывчатку и дополнительные запчасти.
Отметим, что эти переговоры двух лидеров стали первыми после того, как Зеленский побывал в Вашингтоне в декабре 2023 года. Впрочем, также известно, что у Зеленского и Байдена будет еще одна встреча, а именно на саммите G7, который состоится в Италии уже 13-15 июня.