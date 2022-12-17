



Переговоров между Россией и Украиной не будет — Politico

Переговоров между Россией и Украиной не будет, а конфликт может зайти в тупик, — Politico



По словам нынешних и бывших официальных лиц, Украина и Россия, похоже, движутся к потенциальному тупику, и ни одна из сторон не видит преимуществ в открытии переговоров на завершающей стадии, пишет Politico.



Причин тому множество: президент России Владимир Путин слишком глубоко зашел в тупик, чтобы изменить курс — это может даже означать его отставку. Стабильные поставки западного оружия также позволяют украинцам продолжать сражаться. Между тем ни у одной из сторон в настоящее время нет ресурсов для быстрой победы, но обе стороны видят возможности для усиления позиций в ближайшие месяцы.



Это может означать многолетний затяжной конфликт, который поднимет серьезные вопросы о том, как Европа изменит свою экономику и сможет ли (и захочет ли) продолжать всесторонне поддерживать и снабжать Украину.



В такой ситуации наиболее вероятный сценарий — тупик или даже замороженный конфликт.



