



Патриарх Кирилл предложил уехавшим россиянам вернуться и "покаяться"

Патриарх РПЦ Кирилл считает, что не нужно отвергать россиян, сбежавших в другие страны, если те вернуться и "покаяться".



"Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть. Если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы их принять", - сказал Кирилл.



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По словам российского патриарха, во время возвращения россиян могут "всплыть"некие "правоохранительные темы". Но церковь это уже не касается.