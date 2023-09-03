



Пашинян признал ошибку Армении в отношении России

Армения допустила стратегическую ошибку, положившись на Россию в сфере безопасности.



По данным газеты La Repubblica, в єтом признался премьер-министр страны Никол Пашинян.



"Архитектура безопасности Армении на 99,99% была связана с Россией, в том числе и в сфере приобретения оружия и боеприпасов. Но сегодня, когда Россия нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, РФ не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности", - подчеркнул Пашинян.



По его словам, вкусив горькие плоды стратегической ошибки, Армения пытается предпринять попытки диверсифицировать свою политику в сфере безопасности.