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Пашинян признал ошибку Армении в отношении России
03.09.2023 09:21 Алина Груднева

Пашинян признал ошибку Армении в отношении России

Армения допустила стратегическую ошибку, положившись на Россию в сфере безопасности. 

По данным газеты La Repubblica, в єтом признался премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Архитектура безопасности Армении на 99,99% была связана с Россией, в том числе и в сфере приобретения оружия и боеприпасов. Но сегодня, когда Россия нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, РФ не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности", - подчеркнул Пашинян.

По его словам, вкусив горькие плоды стратегической ошибки, Армения пытается предпринять попытки диверсифицировать свою политику в сфере безопасности.

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