



Харедим сняли требование о принятии закона о призыве





Израильские СМИ сообщают, что партии харедим согласились пойти на значительную уступку, которая позволит правительству принять государственный бюджет в этом месяце. Таким образом, коалиции удастся выполнить свою важнейшую функцию, а потенциальный кризис будет предотвращен.



В рамках коалиционных соглашений ШАС и "Яадут А-Тора обещали, что до утверждения бюджета правительство примет спорный закон, регулирующий освобождение ультраортодоксальных мужчин от службы в армии, несколько версий которого были отклонены БАГАЦем как неконституционные.



Партии до сих пор отказывались отступить от этого требования, и коалиция изо всех сил пыталась найти приемлемую формулу законопроекта, которая могла бы быть одобрена судом. Это поставило коалицию под удар, поскольку она должна принять бюджет до конца мая, иначе правительство автоматически падет.



По сообщениям журналистов, ШАС и Яадут А-Тора согласились отложить принятие закона о призыве в армию до окончания летней сессии Кнессета, которая начинается сегодня, в связи с пониманием того, что коалиция не сможет принять его в ближайшие несколько месяцев.