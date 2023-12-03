Папа Римский о Газе: прискорбно, что перемирие сорвано
Папа Римский Франциск призвал к прекращению огня в Газе на фоне возобновившихся боевых действий.
"Прискорбно, что перемирие было нарушено. Это означает смерть, разрушения и страдания", - сказал он.
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Понтифик призвал освободить всех оставшихся в руках террористов заложников. Также он посетовал на гуманитарный кризис в Газе и отсутствие предметов первой необходимости для мирного населения.
"В Газе так много страданий", - добавил он.