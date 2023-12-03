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Папа Римский о Газе: прискорбно, что перемирие сорвано
03.12.2023 15:07 Алина Груднева

Папа Римский о Газе: прискорбно, что перемирие сорвано

Папа Римский Франциск призвал к прекращению огня в Газе на фоне возобновившихся боевых действий.

"Прискорбно, что перемирие было нарушено. Это означает смерть, разрушения и страдания", - сказал он.

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Понтифик призвал освободить всех оставшихся в руках террористов заложников.  Также он посетовал на гуманитарный кризис в Газе и отсутствие предметов первой необходимости для мирного населения.

"В Газе так много страданий", -  добавил он.

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