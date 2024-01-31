



Палата лордов призывает отправить на помощь Украине деньги от продажи "Челси"

Комитет Палаты лордов британского парламента призвал правительство срочно добиться разморозки 2,5 млрд фунтов, которые были получены от продажи российским магнатом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси", чтобы направить их на помощь Украине.



"Мы находим непостижимым то, что правительство до сих пор не решило проблему с использованием замороженных средств от продажи Chelsea FC на поддержку Украины. Мы призываем правительство применить все юридические рычаги, чтобы срочно найти выход из этого тупика и дать Украине такую нужную, обещанную и так давно задерживающуюся помощь. Все средства должны быть потрачены на территориях, подконтрольных властям Украины", — говорится в опубликованном в докладе комитета Палаты лордов по европейским делам.



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Роману Абрамовичу, попавшему под санкции за тесные связи с Кремлем, вскоре после нападения России на Украину было разрешено продать "Челси" только при условии, что выручка пойдет на гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам. Однако эти деньги до сих пор лежат замороженными в одном из британских банков.



Заместитель министра иностранных дел по европейским делам Лео Дохерти, разъясняя в декабре ситуацию членам комитета, напомнил, что правительство, выдавая лицензию на продажу "Челси", одновременно опубликовало официальную декларацию, в которой заявило, что вырученные деньги должны пойти на оказание помощи на территории Украины.



Однако люди, которых Абрамович нанял управлять этим будущим фондом гуманитарной помощи, доказывают, что в лицензии это условие относительно территории Украины сформулировано не так четко, и добиваются того, чтобы деньги было разрешено использовать за пределами Украины - в частности, в Израиле.



Пока продолжается этот юридический спор, пустить деньги в дело нельзя.



