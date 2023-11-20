



Остин подтвердил дату нового "Рамштайна", Зеленский передал "послание" Байдену

Очередная встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится уже в среду, 22 ноября. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с Президентом Украины. Владимир Зеленский, в свою очередь, передал своему американскому коллеге Джо Байдену послание.



Ллойд Остин заявил: то, что происходит в Украине, касается не только ее, но и всего мира, поэтому для США вместе с союзниками и партнерами продолжат работать над предоставлением Украине возможности для успеха в войне.



"Наша следующая встреча с Контактной группой (формат "Рамштайн" - ред.) пройдет в среду. И я с нетерпением жду того, чтобы поработать с министром Умеровым (министром обороны Украины Рустемом Умеровым - ред.). Сделать необходимую работу, чтобы обеспечить вас тем, что нужно в борьбе", - отметил Остин.



Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил "хорошую встречу с министром обороны США Ллойдом Остином", назвав ее "особенно важной - перед "Рамштайном"".



"Обсудили ситуацию на поле боя: нашу оборону, перспективы и, соответственно, поддержку. Спасибо Президенту США, его команде, Конгрессу - обеим партиям - и всем американцам, которые ценят свободу так же, как и украинцы", - написал глава государства в своем Telegram-канале.





"Мы благодарны президенту Байдену, передайте наилучшие пожелания президенту в связи с его днем рождения. Мы желаем президенту победы, а он уже определит, где и на каком направлении", - заявил Зеленский во время встречи с Остином, который находится с визитом в Киеве.

Также президент Украины поздравил Байдена у себя в Twitter. Он подчеркнул, что как и все украинцы, благодарен США за лидерство в защите свободы и жизни в тяжелые времена.

"Каждый раз, когда украинцы отмечают символические дни, звучит одно пожелание: пожелание победы. И мы сегодня желаем президенту Байдену, что так нужно свободе: победы в нашей совместной борьбе против агрессии и террора", - отметил он.