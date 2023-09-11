



Организаторы митинга правых: скандальные стикеры распространяли провокаторы

Организаторы прошедшего вечером 7 сентября митинга правых, Авихай Боварон и Берла Кромби, объяснили, что "наклейки с провокационными надписями на демонстрации правых, были распространены провокаторами, пришедшими навредить демонстрации, с целью очернить правых, участвовавших в демонстрации, и очернить весь правый лагерь".



В их послании также говорилось: "На стикерах было написано название организации "Яманим", как будто она стоит за распространением стикеров. Но, как показало проведенное нами расследование, эта организация не знала о существовании наклеек и не распространяла их. Те, у кого есть явный интерес, решили использовать название организации, имя которой порождает отождествление с правыми, чтобы навредить доброму имени демонстрантов. Вывод очевиден.



Спустя 30 лет после соглашений Осло левые ничему не научились, и как в те времена фотографии покойного премьер-министра Ицхака Рабина в форме СС распространял провокатор Авишай Равив, так и сегодня некоторые партии пытаются нанести ущерб доброму имени правых демонстрантов, чтобы повредить их демократической борьбе за правовую реформу.



Мы ищем свидетелей, видевших провокаторов, которые распространяли наклейки, и против них будет подано заявление в полицию".