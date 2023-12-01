



Орбан пустился в неприкрытый шантаж ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью Kossuth Rádió, где заявил что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС, потому что пока невозможно просчитать его последствия.



"Будут ли готовы страны ЕС платить больше, чтобы поддержать Украину? Мы потеряем деньги на развитие от Балтии до Венгрии. Каковы будут последствия членства Украины? Была уже одна ошибка, когда мы начали переговоры с турками, но решения нет несколько десятилетий. Нам нужно сотрудничать, чтобы стать ближе друг к другу".



Вступление Украины в ЕС, по мнению Орбана, должно пройти должную процедуру подготовки. После чего снова последовал кремлевский нарратив: “Невозможно сказать, насколько велика Украина по территории, поскольку россия оккупировала ее часть".



"Венгерские фермеры говорят, что включение украинского сельского хозяйства разорит сотни тысяч венгерских фермеров, так почему мы должны это поддерживать? Переговоры о вступлении Украины не совпадают с венгерскими интересами. Не ставьте это в повестку дня, потому что заранее можете знать, что соглашения по этому поводу не будет".

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Он подчеркнул, что Венгрия не будет накладывать вето на переговоры, однако озвучит свою позицию, а без согласия всех членов ЕС такое решение принято не будет.